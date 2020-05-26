Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» из-за экономически необоснованных тарифов недополучил в 2017-2019 годах более 252 миллионов гривен.

Об это сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в этом году управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провело государственный финансовый аудит деятельности «Николаевоблтеплоэнерго» за период с 1 августа 2016 года по 31 декабря 2019 года.

В пункте 2.4 аудиторского отчета о результатах исследования рисков, которые негативно влияют на деятельность предприятия указано, что зависимость лицензиата от государственного регулирования тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии влияет на финансовые результаты деятельности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— Зависимость лицензиата от государственного регулирования тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии в течение 2017-2019 годов привела к реализации этих услуг по тарифам, ниже затрат на их предоставление, и как следствие привело к недостаточности средств предприятия для осуществления расчетов за потребленные энергоносители, выплаты заработной платы, уплаты налогов и обязательных платежей и т.п., что влечет за собой ухудшение финансово-экономического состояния предприятия в целом, - говорится в аудиторском отчете.

Также отмечено, что в течение исследуемого периода (2017-2019 годы) действующие тарифы на услуги по теплоснабжению для всех категорий потребителей не возмещали фактические расходы, необходимые для обеспечения стабильной работы предприятия.

Кроме того, определено, что в результате экономически необоснованных тарифов на тепловую энергию и услуг по централизованному отоплению на уровне плановых расходов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на их предоставление, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года предприятие недополучило более 252 миллионов гривен, что негативно повлияло в целом на финансовое состояние ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— Госаудитслужба признала необходимость функционирования предприятия в соответствии с экономически обоснованным тарифом, что позволит своевременно платить налоги, заработную плату, энергоресурсы и не обращаться в местные органы для финансовой поддержки предприятия, - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Напомним, николаевцы задолжали за услуги теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» около 124 миллионов гривен.