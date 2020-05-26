В Николаевской области состоянием на 10:00 26 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 281 случай COVID-19, в том числе заболели 52 медработника.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

- Николаев - 50 человек;

- Южноукраинск - 39 человек;

- Первомайск - 11 человек;

- Арбузинский район - 6 человек;

- Братский район - 3 человека;

- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

- Врадиевский район - 25 человек;

- Доманевский район - 59 человек;

- Казанковский район - 1 человек;

- Николаевский район - 1 человек;

- Новоодесский район - 38 человек;

- Снигиревский район - 1 человек;

- Кривоозерский район - 5 человек.

Выздоровели за сутки 11 человек, всего выздоровели - 131. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.

Всего методом ПЦР обследовано - 5 тысяч 573 человека, из них за последние сутки - 187.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 26 мая зафиксировано 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.