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В Николаевской области состоянием на 10:00 26 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 281 случай COVID-19, в том числе заболели 52 медработника.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
- Николаев - 50 человек;
- Южноукраинск - 39 человек;
- Первомайск - 11 человек;
- Арбузинский район - 6 человек;
- Братский район - 3 человека;
- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
- Врадиевский район - 25 человек;
- Доманевский район - 59 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 38 человек;
- Снигиревский район - 1 человек;
- Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 11 человек, всего выздоровели - 131. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.
Всего методом ПЦР обследовано - 5 тысяч 573 человека, из них за последние сутки - 187.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 26 мая зафиксировано 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
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В Николаевской области состоянием на 10:00 26 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 281 случай COVID-19, в том числе заболели 52 медработника.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
- Николаев - 50 человек;
- Южноукраинск - 39 человек;
- Первомайск - 11 человек;
- Арбузинский район - 6 человек;
- Братский район - 3 человека;
- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
- Врадиевский район - 25 человек;
- Доманевский район - 59 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 38 человек;
- Снигиревский район - 1 человек;
- Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 11 человек, всего выздоровели - 131. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.
Всего методом ПЦР обследовано - 5 тысяч 573 человека, из них за последние сутки - 187.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 26 мая зафиксировано 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.