Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал о подготовке Николаева к будущему отопительному сезону.

Об этом шла речь сегодня, 27 мая, на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.

— Мы подготовили и дали вам на рассмотрение проект решения о мероприятиях относительно подготовки и согласование городским хозяйством работ по 2020-2021 годам, в проекте решения предусмотрено создание штаба по устойчивому прохождению электро-газо-водо-теплопоставки на предприятия социальной сферы и в жилой фонд Николаева нашего осенне-зимнего отопительного периода, - рассказал Сергей Коренев.

Директор ДЖКХ отметил, что подготовка к будущему отопительному сезону в городе уже началась, а основной проблемой минувшего отопительного периода назвал «нарушение коммуникации управляющих компаний с теплопоставляющими организациями», которая уже решается.

— Подготовка начинается в последний день окончания предыдущего отопительного периода. По поводу недостатков, которые нужно устранять в этом году, я думаю, что первый недостаток был — нарушение коммуникации управляющих компаний с теплопоставляющими организациями. В прошлом году процесс был налажен и запуск прошел лучше, чем в предыдущие периоды. Но хотелось бы лучше — в этом году в этот вопрос будем углубляться, - акцентировал Сергей Коренев.

Также он отметил, что существуют прецеденты поддельных договоров и дублирования платёжек за коммунальные услуги, с которым сейчас разбираются на предприятиях и проводятся проверки.

В итоге члены исполнительного комитета поддержали данный проект решения.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.