В Арбузинском районе на Николаевщине неизвестны незаконно срубили 14 деревьев акации и ясеня.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.

Общая сумма причиненного ущерба составляет 40 тысяч 162 гривны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

— Государственная экологическая инспекция напоминает, что за незаконную порубку или незаконную перевозку, хранение, сбыт леса наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 246 Уголовного кодекса Украины. Незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, - сказано в сообщении.