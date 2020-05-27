Американские астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, которым в среду предстоит отравиться в испытательный полет на орбиту на новом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceХ, прибыли на стартовых комплекс на космодроме на мысе Канаверал.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на NASA, которое ведет прямой репортаж.

Астронавты подъехали к историческому стартовому комплексу 39А, с которого в прошлом на Луну стартовали ракеты Apollo, на электромобиле Tesla Model X.

Запуск корабля Crew Dragon будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 по Киеву).

Crew Dragon, на котором отправятся в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями «Союз», за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 миллиона одного места на «Союзе», который в октябре стартует к МКС.