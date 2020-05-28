Экспериментальное подразделение Facebook представила новое приложение Collab, предназначенное для создания коротких музыкальных видео.

Об этом сообщается в блоге компании.

В среду, 27 мая, экспериментальное подразделение Facebook объявило о запуске бета-тестирования нового приложения Collab.

Компания отметила, что это приложение должно помочь пользователям «раскрыть творческие суперспособности» при создании музыкальных видео с другими людьми из любой точки мира.

С помощью этой программы можно создавать короткие музыкальные ролики, микшировать их, а также смотреть чужие видео и делиться ими.

Facebook показал примеры того, как Collab может быть использован. В роликах продемонстрировано, как группа из двух или трех людей поет или играет на музыкальных инструментах. При этом в музыкальном видео все звуковые дорожки проигрываются одновременно, складываясь в один готовый трек.

Музыкальное видео может записать и один человек, сняв несколько видео с собой или использовав чужой клип.

Получившимся музыкальным роликом может будет поделиться в самом приложении, а также Instagram и Facebook-историях.

В настоящее время бета-версия приложения доступна по приглашению для пользователей iPhone и iPad, проживающих в США и Канаде. В скором времени количество стран, где доступно приложение для тестирования, будет увеличено. Для того, чтобы протестировать приложение, необходимо зарегистрироваться в листе ожидания.

Издание The Verge отмечает, что функционал приложения похож на функционал TikTok. Facebook не впервые пытается подражать TikTok. С этой целью компания в 2018 году выпустила приложение для создания музыкальных роликов Lasso, однако популярным оно так и не стало.

— Компания делает все возможное, чтобы отслеживать стартапы, которые могут украсть ее популярность. По этим причинам Collab — это не только набор уникальных инструментов для создания музыки, но и еще одна попытка вернуть одобрение подростков к каждому продукту Facebook, — считает обозреватель издания Ник Статт.

Ранее компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.