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Экспериментальное подразделение Facebook представила новое приложение Collab, предназначенное для создания коротких музыкальных видео.
Об этом сообщается в блоге компании.
В среду, 27 мая, экспериментальное подразделение Facebook объявило о запуске бета-тестирования нового приложения Collab.
Компания отметила, что это приложение должно помочь пользователям «раскрыть творческие суперспособности» при создании музыкальных видео с другими людьми из любой точки мира.
С помощью этой программы можно создавать короткие музыкальные ролики, микшировать их, а также смотреть чужие видео и делиться ими.
Facebook показал примеры того, как Collab может быть использован. В роликах продемонстрировано, как группа из двух или трех людей поет или играет на музыкальных инструментах. При этом в музыкальном видео все звуковые дорожки проигрываются одновременно, складываясь в один готовый трек.
Музыкальное видео может записать и один человек, сняв несколько видео с собой или использовав чужой клип.
Получившимся музыкальным роликом может будет поделиться в самом приложении, а также Instagram и Facebook-историях.
В настоящее время бета-версия приложения доступна по приглашению для пользователей iPhone и iPad, проживающих в США и Канаде. В скором времени количество стран, где доступно приложение для тестирования, будет увеличено. Для того, чтобы протестировать приложение, необходимо зарегистрироваться в листе ожидания.
Издание The Verge отмечает, что функционал приложения похож на функционал TikTok. Facebook не впервые пытается подражать TikTok. С этой целью компания в 2018 году выпустила приложение для создания музыкальных роликов Lasso, однако популярным оно так и не стало.
— Компания делает все возможное, чтобы отслеживать стартапы, которые могут украсть ее популярность. По этим причинам Collab — это не только набор уникальных инструментов для создания музыки, но и еще одна попытка вернуть одобрение подростков к каждому продукту Facebook, — считает обозреватель издания Ник Статт.
Ранее компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.
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Экспериментальное подразделение Facebook представила новое приложение Collab, предназначенное для создания коротких музыкальных видео.
Об этом сообщается в блоге компании.
В среду, 27 мая, экспериментальное подразделение Facebook объявило о запуске бета-тестирования нового приложения Collab.
Компания отметила, что это приложение должно помочь пользователям «раскрыть творческие суперспособности» при создании музыкальных видео с другими людьми из любой точки мира.
С помощью этой программы можно создавать короткие музыкальные ролики, микшировать их, а также смотреть чужие видео и делиться ими.
Facebook показал примеры того, как Collab может быть использован. В роликах продемонстрировано, как группа из двух или трех людей поет или играет на музыкальных инструментах. При этом в музыкальном видео все звуковые дорожки проигрываются одновременно, складываясь в один готовый трек.
Музыкальное видео может записать и один человек, сняв несколько видео с собой или использовав чужой клип.
Получившимся музыкальным роликом может будет поделиться в самом приложении, а также Instagram и Facebook-историях.
В настоящее время бета-версия приложения доступна по приглашению для пользователей iPhone и iPad, проживающих в США и Канаде. В скором времени количество стран, где доступно приложение для тестирования, будет увеличено. Для того, чтобы протестировать приложение, необходимо зарегистрироваться в листе ожидания.
Издание The Verge отмечает, что функционал приложения похож на функционал TikTok. Facebook не впервые пытается подражать TikTok. С этой целью компания в 2018 году выпустила приложение для создания музыкальных роликов Lasso, однако популярным оно так и не стало.
— Компания делает все возможное, чтобы отслеживать стартапы, которые могут украсть ее популярность. По этим причинам Collab — это не только набор уникальных инструментов для создания музыки, но и еще одна попытка вернуть одобрение подростков к каждому продукту Facebook, — считает обозреватель издания Ник Статт.
Ранее компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.