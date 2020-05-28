В «Укрзалізниці» рассказали о новых правилах, которые будут действовать в поездах после восстановления железнодорожного сообщения 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в пассажирских поездах, следующих в регионы, где еще не ослабили карантин, вагоны будут заполнены лишь на половину.

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также будет усиленно обрабатываться постельное белье во время стирки. Стюарды и стюардессы будут работать в средствах индивидуальной защиты.

Перед посадкой у пассажиров будут измерять температуру. Также все пассажиры обязаны носить маски.

Уборка вагона предусмотрена раз в час. Она включает мытье санузлов, полов, протирание поручней, дверных ручек, кнопок и т. д. В каждом вагоне обещают установить санитайзеры для пассажиров.

Временно запрещена продажа напитков и еды. Кипяток могут наливать пассажирам в собственную посуду. Также людей просят меньше передвигаться вагонами.

На вокзалах также будут чаще убирать, а у железнодорожных касс нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

Ранее «Укрзалізниця» опубликовала 80-минутный ASMR-ролик со звуками поезда «для релакса, сна, работы и учебы».