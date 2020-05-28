В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок возобновляется движение части пригородных поездов в Николаевской области.

Об этом сообщает региональный филиал «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

С 1 июня движение будет осуществляется по следующим направлениям:

№ 6206 Одесса — Мигаево

№ 6202 / 6205 Одесса — Раздельная

№ 6304 / 6347 Одесса — Белгород-Днестровский

№ 6310 Одесса — Белгород-Днестровский

№ 6404 / 6407 Одесса — Колосовка

№ 6408 Одесса — Колосовка

№ 6272 / 6271 Одесса — Балта

№ 6501 / 6508 Знаменка — Цветково

№ 6503 / 6510 Знаменка — Цветково

№ 6507 Знаменка — Цветково

№ 6331 / 6334 Знаменка — Помошная

№ 6333 / 6332 Знаменка — Одесса

№ 6301 / 6302 Христиновка — Черкассы

№ 6355 / 6356 Умань — Черкассы

№ 6004 / 6003 Шевченко — Черкассы

№ 6064 / 6063 Шевченко — Гребенка

№ 6403 / 6404 Шевченко — Помошная

№ 6314 / 6313 Николаев-Грузовой — Тимкове

№ 6318 Николаев-Грузовой — Долинская

№ 6722 Николаев-Грузовой — Апостолово

№ 6573 / 6574 Херсон — Вадим

№ 6577 Херсон — Вадим

Также со 2 июня восстанавливается движение следующих пригородных поездов:

№ 6341 Белгород-Днестровский — Одесса

№ 6201 Раздельная — Одесса

№ 6401 Колосовка — Одесса

№ 6504 Цветково — Знаменка

№ 6317 Долинская — Николаев-Грузовой

№ 6721 Апостолово — Николаев-Грузовой

№ 6578 Вадим — Херсон

Сейчас в пределах филиала будут курсировать 44 поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

«В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов. Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты», — отметили в компании.

Расписание движения пригородных поездов будет опубликовано на официальном сайте регионально филиала «Одесская железная дорога».

Ранее в «Укрзалізниці» рассказали о новых правилах, которые будут действовать в поездах после восстановления железнодорожного сообщения 1 июня.