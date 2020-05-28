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В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок возобновляется движение части пригородных поездов в Николаевской области.
Об этом сообщает региональный филиал «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».
С 1 июня движение будет осуществляется по следующим направлениям:
Также со 2 июня восстанавливается движение следующих пригородных поездов:
Сейчас в пределах филиала будут курсировать 44 поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
«В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов. Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты», — отметили в компании.
Расписание движения пригородных поездов будет опубликовано на официальном сайте регионально филиала «Одесская железная дорога».
Ранее в «Укрзалізниці» рассказали о новых правилах, которые будут действовать в поездах после восстановления железнодорожного сообщения 1 июня.
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В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок возобновляется движение части пригородных поездов в Николаевской области.
Об этом сообщает региональный филиал «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».
С 1 июня движение будет осуществляется по следующим направлениям:
Также со 2 июня восстанавливается движение следующих пригородных поездов:
Сейчас в пределах филиала будут курсировать 44 поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
«В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов. Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты», — отметили в компании.
Расписание движения пригородных поездов будет опубликовано на официальном сайте регионально филиала «Одесская железная дорога».
Ранее в «Укрзалізниці» рассказали о новых правилах, которые будут действовать в поездах после восстановления железнодорожного сообщения 1 июня.