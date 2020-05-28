Пришкольные лагеря в этом году из-за карантина работать не будут. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом во время программы «Диалог» на телеканале «МАРТ» рассказала начальник управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.

— Постановлением Кабмина от 20 мая принято решение о том, что адаптивный карантин продлен на территории Украины до 22 июня. Там, в свою очередь, прописано, что запрещено посещение соискателями образования учебных заведений. Если в этом постановлении мы имели отдельно предписание о том, что областные комиссии ТЭБ и ЧС могут принять отдельные решения по дошкольным учреждениям, по группам профессионально-технических заведений, то о заведениях общего среднего образования ничего не говорится. Точно так же, как и внешкольного образования, — рассказала Анна Лычко.

Чиновница отметила, что поскольку пришкольные лагеря работают при школах и садиках, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что в этом году они не будут функционировать.

Напомним, в мэрии Николаева заявили, что детские сады с понедельника готовы принимать детей.