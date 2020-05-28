Министерство здравоохранения разрешило возобновить работу бассейнов с 1 июня, однако с определенными ограничениями.
Об этом сообщается в постановлении министерства.
В частности, работа бассейнов будет разрешена:
– для индивидуальных посещений;
– для посещений учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
– в 25-метровых бассейнах при нахождении не более 2 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 3 человек для тренировочных групп;
– в 50-метровых бассейнах при нахождении не более 4 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 6 человек для тренировочных групп.
При этом в бассейнах рекомендуется наполовину ограничить использование раздевалок и душевых кабин.
В бассейнах запрещается:
– услуги массажа и спа-зон, работа кулеров с водой, фитнес-баров;
– проведение занятий для групп больше 10 лиц;
– проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.
Как сообщалось, ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.
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Министерство здравоохранения разрешило возобновить работу бассейнов с 1 июня, однако с определенными ограничениями.
Об этом сообщается в постановлении министерства.
В частности, работа бассейнов будет разрешена:
– для индивидуальных посещений;
– для посещений учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
– в 25-метровых бассейнах при нахождении не более 2 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 3 человек для тренировочных групп;
– в 50-метровых бассейнах при нахождении не более 4 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 6 человек для тренировочных групп.
При этом в бассейнах рекомендуется наполовину ограничить использование раздевалок и душевых кабин.
В бассейнах запрещается:
– услуги массажа и спа-зон, работа кулеров с водой, фитнес-баров;
– проведение занятий для групп больше 10 лиц;
– проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.
Как сообщалось, ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.