Министерство здравоохранения разрешило возобновить работу бассейнов с 1 июня, однако с определенными ограничениями.

Об этом сообщается в постановлении министерства.

В частности, работа бассейнов будет разрешена:

– для индивидуальных посещений;

– для посещений учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

– в 25-метровых бассейнах при нахождении не более 2 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 3 человек для тренировочных групп;

– в 50-метровых бассейнах при нахождении не более 4 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 6 человек для тренировочных групп.

При этом в бассейнах рекомендуется наполовину ограничить использование раздевалок и душевых кабин.

В бассейнах запрещается:

– услуги массажа и спа-зон, работа кулеров с водой, фитнес-баров;

– проведение занятий для групп больше 10 лиц;

– проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.

Как сообщалось, ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.