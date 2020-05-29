Житель Первомайска получил устное предупреждение от суда за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского апелляционного суда.

Отмечается, что Первомайский горрайонный суд признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

— Как установил суд первой инстанции мужчина находился на пороге Первомайского районного суда в общественном месте без защитной маски, а также без респиратора. Работники полиции дали ему маску, которую он отказался одевать. В суде мужчина пояснил, что ему известно об установлении карантина на территории Украины, однако он считает, что эпидемии в стране нет, потому что чрезвычайное положение не введено, - сказано в сообщении.

Николаевский апелляционный суд принял постановление, которым частично удовлетворил апелляционную жалобу мужчины.

— Постановление Первомайского горрайонного суда Николаевской области - отменено. Мужчина освобожден от административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьи 44-3 КоАП, за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, - сообщили в суде.

Ранее, Николаевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Первомайского горрайонного суда, согласно которому житель Первомайска должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение самоизоляции.