Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев заявил, что в сентябре планируется окончание строительства дюкера в Варваровку и запуск воды в микрорайон.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Директор отметил, что уже практически завершены работы по прокладке трубопровода со стороны Николаева и Варваровки, а к середине июня начнётся глубинное бурение под рекой — его хотят закончить в сентябре.

— Сейчас заканчиваем городскую часть. В прошлом году выполнили работы в Варваровке. В начале этого года выполнили подход вдоль Большой Морской и когда подрядчик закончит, перейдем к глубинному бурению под рекой. Бурение будет проходить на метр под твердыми породами дна. Будут идти 2 ветки по 400 метров и— каждая длинной в районе 1300 метров. Начинаем где-то в середине июня бурить. Каждая ветка займёт по срокам где-то в районе месяца. После того как пробурим около месяца займёт все приёмные камеры, насосное оборудование и так далее. Планируем в сентябре закончить и включить воду в Варваровку, - рассказал Сергей Коренев .

Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.

Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.

В итоге народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный смог договориться о возвращении проекта строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.