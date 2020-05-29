В Николаеве Центральный районный суд взял под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве несуществующего долга у предпринимателя.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемые, начиная с апреля 2020 года с применением насилия и угроз требовали у местного жителя 50 тысяч гривен. Предприниматель в период с 25 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года отдал вымогателям больше 17 тысяч гривен.

— 26 мая 2020 года, потерпевший, действуя под контролем правоохранительных органов, передал подозреваемым имитационные купюры в сумме 39 тысяч 500 гривен, после чего их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые частично признавали свою вину, сообщили, что хотели забрать у предпринимателя денежный долг, который им должен был другой человек. Именно он предложил чтобы подозреваемые забрали аналогичную сумму у предпринимателя.

В судебном заседании бывший работодатель одного подозреваемого, который является директором производственного предприятия, хотел взять на его поруки, но судья по отправила подозреваемых под стражу, без права внесения залога до 27 июля.

Напомним, 26 мая, в Николаеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые угрожая физической расправой требовали у предпринимателя 50 тысяч гривен несуществующего долга.