В Николаевском национальном аграрном университете прошел традиционный Международный день поля «Технологии выращивания зерновых культур». В этом году мероприятие провели в новом формате, используя современные технологии.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Коррективы в проведение Дня поля внес дождь. Однако событие прошло при использовании современных мультимедийных средств, потому все участники имели возможность наблюдать на экране за всем, что происходит на опытных полях университета, и принимать непосредственное участие в обсуждении актуальных вопросов научного, аграрного, производственного направлений.

Открыл мероприятие ректор Николаевского национального аграрного университета, председатель Научно-координационного совета Южного межрегионального научного центра Национальной академии аграрных наук Украины Вячеслав Сергеевич Шебанин.

«Слова особой благодарности от коллектива университета выражаю всем участникам, причастным к такому масштабному мероприятию, руководителям научных учреждений, отечественных и зарубежных компаний, работающих на рынке агрохимикатов, сельскохозяйственной техники и других продуктов для сельскохозяйственного производства. Мы благодарны нашим селекционерам из научно-исследовательских институтов НААН и селекционерам зарубежных центров 6 стран мира, которые восьмой год подряд предоставляют свои лучшие сорта для испытания на наших полигонах (а в этом году их 238)», — сказал он.

Поздравили коллектив университета с праздником гости: народный депутат Украины А. С. Пасечный, исполняющий функций и полномочий председателя Николаевской областной государственной администрации, первый заместитель председателя облгосадминистрации С. В. Бычков, Президент Национальной академии аграрных наук Украины Я. М. Гадзало, первый заместитель председателя Николаевского областного совета Т. Ш. Садридинов, директор Селекционно-генетического института — Национального центра семеноводства и сортоизучения В. М. Соколов, директор Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины Р. А. Вожегова, известный производственник Николаевской области, председатель постоянной комиссии Николаевского областного совета, директор общества с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Южная аграрно-экспортная компания» Ю. А. Кормышкин, главный конструктор Украинского конструкторского бюро трансмиссий и шасси А. А. Гриненко и другие.

«Данное мероприятие — это, прежде всего, ответы на нелегкие вопросы настоящего и будущего, которые ставит глобальное потепление, особенно в этом году, когда урожай страдает от ужасной засухи. Поэтому главным сегодня для науки и образования является предоставление адекватных ответов на эти вызовы. Ученые университета показали, что используя новые районированные сорта и инновационные технологии, даже при таких сложных погодных условиях возможно гарантированно получать высокие урожаи», — говорится в сообщении.

На мероприятии представили новые сорта известные селекционеры, академики Литвиненко Н. А., Линчевский А. А. и селекционеры Базалий Г. Г., Стариченко В. М., Парий М. Ф. и представители иностранных компаний, в частности Strube, Saaten union, DCW и другие.

Новые технические и технологические решения представили представители компаний, производящих агрохимикаты, био- и нанопрепараты и сельскохозяйственную технику.

«В Николаевском национальном аграрном университете специалисты имеют возможность благодаря новым цифровым формам коммуникации вовремя среагировать на климатические изменения, что позволяет уменьшить риски. Применение различных данных с систем GPS навигаций, элементов точного земледелия, дронов, метеостанции и других систем контроля агротехнологических процессов, позволяет воссоздать реальную картину будущего урожая. Николаевский НАУ всегда работал на опережение. За последние годы за счет зарубежных инвестиций построена система современного орошения на 40 процентах пашни», — отметили в университете.

Также в этом году проектируется новая система на площади 118 га. Такая научно-производственная база является хорошей основой для подготовки современных кадров. Именно поэтому Николаевская областная государственная администрация поддержала инициативу депутатского корпуса по финансированию подготовки 85 специалистов для аграрного сектора по региональному заказу.

«Так, руководители области, в частности исполняющий функции и полномочия председателя Николаевской областной государственной администрации, первый заместитель председателя облгосадминистрации С. В. Бычков и первый заместитель председателя Николаевского областного совета Т. Ш. Садридинов заверили присутствующих в своей поддержке инновационно-инвестиционных проектов Николаевского национального аграрного университета, которые включены в План мероприятий по реализации в 2021-2023 годах Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы», — добавили в «Аграрке».

Напомним, 28 апреля в Николаевском национальном аграрном университете состоялось дистанционное заседание ученого совета в режиме видеоконференции.