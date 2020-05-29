29 мая национальный почтовый оператор ввел в оборот почтовую марку «Передовая», посвященную самой актуальной проблеме человечества сегодня — борьбе с вирусом COVID-19.

Как передает корреспондент Укринформа, торжественная церемония спецгашение почтовой марки состоялась 29-го мая с участием заведующей инфекционно-боксированным отделением Киевской городской детской инфекционной больницы Елены Головач, ветерана войны на востоке Украины, разведчика пятьдесят третьей бригады Андрея Рымарука и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

«Вместе с почтовыми администрациями Ирана, Вьетнама, Швейцарии и Китая, Укрпочта одной из первых в мире выпустила марку на тему противостояния вируса. Выпуск марки в Украине уже отметил Всемирный почтовый союз», — подчеркнул в ходе спецпогашения марки гендиректор «Укрпочты».

Для эскиза почтовой марки была использована работа известного харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова «Передовая».

«Наша страна держится на тех, кто любит ее и защищает, кто жертвует ради нее. Важно помнить об этом и не забывать поддерживать тех, кто на передовой. Идея рисунка для марки возникла после слов моей знакомой, которая отметила, что у врачей недавно свой фронт и своя война с врагом», — сказал Никита Титов.

Почтовая марка «Передовая» выпущена тиражом 140 тысяч экземпляров. Номинальная стоимость обозначена буквой «V», эквивалент 9 гривен и соответствует тарифу на пересылку простого письма весом до 50 грамм в пределах Украины. С сегодняшнего дня почтовая марка считается действительной для оплаты услуг почтовой связи.

Напомним, португальское издательство Vogue выпустило номер журнала с обложкой, посвященной COVID19.

Также французская редакция ELLE решила отдать должное врачам, медсестрам и всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.