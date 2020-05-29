Жители Баштанки вышли на круглосуточное патрулирование участка трассы Н-11 «Днепр-Николаев», которая проходит через центр города, чтобы не допустить проезд большегрузного транспорта по ней.

Люди опасаются, что под тяжестью фур плотина, по которой проходит дорога, просто разрушится, а это повлечет за собой экологическую катастрофу для города, говорится в сюжете «Суспільне Миколаїв».

— Наша цель изменить ситуацию, потому что сейчас сбор урожая, и мы переживаем, что наша плотина просто не выдержит. Не выдержит нагрузки, и тогда мы будем несколько лет ждать ее восстановления, — рассказал Валерий Бабич представитель ОО «Дорожный контроль Баштанка».

фото Facebook Ирина Руденко

На ситуацию обратили внимание местные власти и руководство Службы автомобильных дорог Николаевской области. Сегодня на аварийный участок объездной дороги вокруг Баштанки прибыла дорожная техника.

— Это тот ремонт, который будет проводиться в аварийном порядке, то есть сейчас, в летний период, до того, как будет подписан договор на проведение текущего ремонта, — рассказал Александр Славинский, глава Баштанской райгосадминистрации.

Ремонт 6 километров дороги вокруг Баштанки планируют провести в этом году. Это позволит разгрузить центр города от крупногабаритного транспорта и пустить его в объезд. Пока первоочередная задача — обеспечить проезжаемость объездной дороги вокруг Баштанки.

— Планируем сделать полноценный ремонт этой дороги. Сейчас попытаемся сделать дорогу проездной, чтобы люди могли ездить и работаем над проектной документацией, — рассказал и.о. начальника САД Николаевской области Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на текущий средний ремонт трассы «Днепр — Николаев» больше 450 миллионов на 2020 год.