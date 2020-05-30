В Москве за последние сутки умерли 78 человек, у которых диагностировали коронавирус нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс.

Данный показатель является рекордным для столицы РФ, общее количество жертв составляет 2408 человек. Ранее самый высокий показатель смертности был зафиксирован 17 мая, когда заболели 77 человек.

— В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — сообщили в Минздраве РФ.

Россия находится на третьем месте по количеству диагностированных случаев заболевания, уступая лишь США и Бразилии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.