Сегодня, 31 мая, в Коблево прошла масштабная уборка зон отдыха в рамках подготовки к курортному сезону.

«Субботник» стартовал возле стеллы «Koblevo Black Sea Resort» (возле аквапарка Коблево, — прим.), пишет портал Koblevo-info.

На предложение привести курорт в порядок откликнулись многие владельцы бизнеса в Коблево.

Уборка проходила на следующих территориях: объездная дорога (поворот налево от аквапарка «Коблево»), район церкви, Молдавская зона Коблево, центр курорта, территория у «Бора Бора», «Мама Пляж», территория от ресторана «Pizza & Steak» на «Миллениуме» и до б/о «Зоря», местность от ночного клуба «Бразил» и до магазина «У Ксюши», от б/о «Зоря» до пансионата «Татьяна», внутренняя часть выхода к морю от отеля «Гюль» и мимо «Пляжного отеля».

В субботнике приняли участие больше 20-ти человек.

— После уборки мешки с мусором оставили вдоль дорог. Завтра, 1 июня, трактор соберет мусор. Прежде всего, спасибо огромное «Спільноті підприємців Коблево» за организацию столь масштабной уборки. Субботник в Коблево прошел на ура! Отдельное спасибо тем, кто действительно откликнулся и отправил рабочих присоединиться к уборке общих территорий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время причерноморская Коблевская зона отдыха практически на 100% готова к приезду гостей.

Ранее сообщалось, что владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.