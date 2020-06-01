Черногория с 1 июня разрешила въезд иностранцам из более 120 стран, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям, в их числе страны Евросоюза, Китай, Африка и Латинская Америка, в списке нет США, России и в том числе Украины.

Об этом сообщает Европейская правда.

Въезд в Черногорию разрешен, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 тысяч жителей в стране, резидентом которой является гражданин, и в стране, из которой он въезжает в Черногорию.

Северной Македонии и Ирландии, считавшихся безопасными, также больше нет в списке, в этих странах в воскресенье увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Как известно, Черногория провозгласила себя первой в Европе страной, поборовшей коронавирус. Кроме этого, Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.