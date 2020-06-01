Суд арестовал на два месяца директора подрядного предприятия, которого подозревают в незаконном завладении бюджетных денег при строительстве казарм в Николаеве, но он может выйти на свободу под залог в 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.

Как сообщалось ранее, подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, подозревается в присвоении 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.

— По ходатайству прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины директор подрядного предприятия, который подозревается в незаконном завладении бюджетными средствами, выделенными для строительства казарм улучшенной планировки в военных городках Николаева, взят под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов 570 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Отметим, что досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи следственного управления ГУНП в Одесской области.

Напомним, 27 мая полиция вручила директору подрядной фирмы Ч. подозрение в хищении 5,4 миллионов гривен, которые выделили из бюджета на строительство казарм в Николаеве.