Полиция вручила директору подрядной фирмы Ч. подозрение в хищении 5,4 миллионов гривен, которые выделили из бюджета на строительство казарм в Николаеве.

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

— Директор Ч., став победителем тендера в 2018 году, по строительству казарм улучшенной планировки в военных городках г. Николаева, получив бюджетные средства Южного ТерКЭУ, строительные работы выполнил не в полном объеме, а средства присвоил, – написал Сергей Шайхет.

Директору фирмы сообщено о подозрении по части 5 статьи 191, части 2 статьи 366 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в особо крупных размерах»; «Служебный подлог»).

Решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила, что подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Досудебным расследованием установлено, что Южное ТерКЕУ с ООО «Укрпромстрой» заключило договоры генерального подряда на строительство трех казарм улучшенной планировки в военных городках № 72 (две казармы) и № 100 (одна казарма), которые находятся в Николаеве, на общую сумму более 53 миллионов гривен.