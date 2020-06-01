Специалисты Госэкоинспекции и сотрудники «Николаевводоканала» проверили канализационную станцию фирмы «Спецавто Николаев», которую жители микрорайона Северный обвиняли в сбросе нечистот.

Об этом сообщается на официальной странице Государственной экологической инспекции в Николаевской области в Facebook.

Отмечается, что решением исполкома Николаевского горсовета ООО «Спецавто Николаев» получило участок сроком на 25 лет по улице Архитектора Старова для установки КНС. Также у предпреятия заключен договор с КП «Николаевводоканал».

«Согласно технологической схеме работы данного объекта, процесс происходит в замкнутом цикле: сточные воды из спецавтотранспорта с помощью трубного соединения попадают в пункт очистки (отфильтровываются твердые частицы и мусор), после чего отфильтрованные сточные воды поступают в приемный бункер КНС № 22, и в дальнейшем с помощью насосного оборудования по напорному канализационному коллектору перекачиваются на очистные сооружения канализации», — говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции отметили, что основным фактором, который беспокоит жителей микрорайона, является неприятный запах, поступающий в воздух при сливе из автомобильных цистерн.

С целью устранения неприятного запаха комиссия рекомендовала руководству предприятия уплотнить элементы конструкций блочно-модульного сооружения, трубных соединений, провести озеленение прилегающей территории и о проведенной работе сообщить в Государственную экологическую инспекцию в Николаевской области.

Напомним, 24 апреля николаевцы провели акцию протеста возле насосной станции канализации «Николаевводоканала» в микрорайоне Северный. Они утверждали, что с ноября 2019 года на территории насосной станции канализации возле жилых домов сливаются нечистоты в промышленных масштабах. По словам местных жителей, санэпидемстанция подтвердила ряд нарушений действующих норм - слив происходит на расстоянии 80 метров от домов (при норме в 300 метров).

Позже в компании «Спецавто Николаев» ответили на обвинения жителей микрорайона Северный о якобы незаконном сливе их ассенизаторскими машинами жидких отходов, и заявили, что работают в рамках закона.