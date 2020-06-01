В Николаеве на базе городской детской больницы № 2 открывают первый в городе стоматологический кабинет для оказания услуг детям с особыми потребностями. Особенность лечения таких пациентов в необходимости полной анестезиологической поддержки.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что оборудование было приобретено на средства городского бюджета (611 тысяч гривен), а ремонт в помещениях больница выполнила собственными силами. По словам директора заведения Александра Демьянова, большинство стоматологических кабинетов в городе не приспособлены для обслуживания детей с инвалидностью.

— Сейчас это один из лучших кабинетов в городе, который может конкурировать с частными клиниками. Здесь установлен рентген, современное кресло, ультразвуковой зонд, аппарат ИВЛ для анестезиологической поддержки, телевизор, чтобы лечение было максимально комфортным. Мы направили документы в Министерство здравоохранения для получения лицензии, ожидаем ее в ближайшее время. Дети будут получать квалифицированную услугу по предварительной записи, — рассказал Александр Демьянов.

Глава ОО «Николаевское областное движение поддержки лиц с инвалидностью «Сильные вместе» Алексей Долгих рассказал, что в Николаеве более 2 тысяч детей с инвалидностью. Из них больше 270 — дети с поражением опорно-двигательного аппарата, около 600 — имеют психические расстройства.

— Для детей, нуждающихся в полной анестезии при лечении зубов, этот кабинет будет, как находка. Ранее родителям приходилось возить их в Одессу, обращаться в частные клиники, а это значительные финансовые затраты. Обращение к городским властям дало результат, нам пошли навстречу и запланировали средства в городском бюджете на реализацию такой инициативы, — отметил Алексей Долгих.

По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, после получения лицензии от МОЗ, дети с особыми потребностями смогут получать в кабинете бесплатные услуги.

— Сегодня мы открываем современный, оснащенный по последнему слову техники стоматологический кабинет. Вскоре, после получения лицензии МОЗ, дети с особыми потребностями смогут прийти в городскую больницу № 2 и бесплатно получить качественную услугу на высоком уровне, — подытожил он.