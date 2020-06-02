С 1 по 31 мая отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в телефонном режиме предоставил 5316 консультаций абонентам.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Для нас важно, чтобы потребители всегда могли получить актуальную информацию. Несмотря на карантинные мероприятия, специалисты абонентского отдела ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» всегда были на связи и в телефонном режиме консультировали потребителей. В мае, уже после завершения отопительного периода абоненты в основном обращались с вопросами о состоянии расчетов за полученные услуги теплоснабжения, — рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В пресс-службе также отмечают, что в мае абонентам «Николаевоблтеплоэнерго» переоформили 60 лицевых счетов.

По поводу начислений можно обратиться по телефонам:

☎️ 46-51-30, 46-37-25, 0957617399 — справочная

☎️ 46-37-51 — специалисты по льготам и субсидиям

☎️ 46-51-25 — специалисты по вопросам начислений

Напомним, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ранее предложили абонентам, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и временно отсутствует возможность полностью погасить долг, заключить договор реструктуризации.