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В Великобритании в последний день мая вследствие коронавирусной инфекции скончались 111 человек — это самый низкий показатель с начала карантина, введенного 23 марта.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.
«Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Британии показало вчера наименьший прирост с 23 марта, когда был введен карантин», — говорится в сообщении.
Как отмечается, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что 31 мая в стране умерли 111 заболевших, таким образом общее количество летальных случаев составило 39 045.
Всего, по последним данным, COVID-19 диагностирован у 274 762 жителей Британии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.
До этого Борис Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.
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В Великобритании в последний день мая вследствие коронавирусной инфекции скончались 111 человек — это самый низкий показатель с начала карантина, введенного 23 марта.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.
«Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Британии показало вчера наименьший прирост с 23 марта, когда был введен карантин», — говорится в сообщении.
Как отмечается, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что 31 мая в стране умерли 111 заболевших, таким образом общее количество летальных случаев составило 39 045.
Всего, по последним данным, COVID-19 диагностирован у 274 762 жителей Британии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.
До этого Борис Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.