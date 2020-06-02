В Великобритании в последний день мая вследствие коронавирусной инфекции скончались 111 человек — это самый низкий показатель с начала карантина, введенного 23 марта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.

«Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Британии показало вчера наименьший прирост с 23 марта, когда был введен карантин», — говорится в сообщении.

Как отмечается, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что 31 мая в стране умерли 111 заболевших, таким образом общее количество летальных случаев составило 39 045.

Всего, по последним данным, COVID-19 диагностирован у 274 762 жителей Британии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.

До этого Борис Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.