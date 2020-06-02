В Николаевской области по состоянию на 10:00 2 июня выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации ЧС.

Таким образом, в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 295 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 55 медработников.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

Николаев - 54 человека;

Южноукраинск - 44 человека;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 60 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 8 человек.

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 38 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

За сутки в Николаевской области выздоровели от коронавируса 23 человека, всего выздоровели - 178. Умерли от последствий COVID-19 - 7 человек.

Кроме этого, за последние сутки обследованы методом ПЦР 199 человек, всего обследование прошли 7 тысяч 30 человек.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.