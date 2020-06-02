В Николаевской области по состоянию на 10:00 2 июня выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации ЧС.
Таким образом, в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 295 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 55 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
Николаев - 54 человека;
Южноукраинск - 44 человека;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
За сутки в Николаевской области выздоровели от коронавируса 23 человека, всего выздоровели - 178. Умерли от последствий COVID-19 - 7 человек.
Кроме этого, за последние сутки обследованы методом ПЦР 199 человек, всего обследование прошли 7 тысяч 30 человек.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
В Николаевской области по состоянию на 10:00 2 июня выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации ЧС.
Таким образом, в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 295 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 55 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
Николаев - 54 человека;
Южноукраинск - 44 человека;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
Врадиевский район - 25 человек;
Доманевский район - 60 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Кривоозерский район - 8 человек.
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 38 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
За сутки в Николаевской области выздоровели от коронавируса 23 человека, всего выздоровели - 178. Умерли от последствий COVID-19 - 7 человек.
Кроме этого, за последние сутки обследованы методом ПЦР 199 человек, всего обследование прошли 7 тысяч 30 человек.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.