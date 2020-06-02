В Николаеве на Соборной площади проходит подготовка к запуску фонтанов, работы планируют закончить к выходным.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Работники, которые готовят фонтаны к запуску, рассказали, что необходимо убрать грязь и мусор, которые скопились в конструкции с зимы.
— Чистим, собираем, готовимся, будет запуск (фонтанов - прим.) После зимы подготовка, была грязь, мусор, снег. Сейчас чистится, подготавливается к запуску. К выходным, наверное, соберём, - отметил один из работников.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев в комментарии НикВести также отметил, что фонтаны в городе планировалось запустить с 1 июня, и часть из них уже работают.
— Обещали, что с 1 числа мы будем запускать все фонтаны по городу, и частично они уже запущены. По Соборной площади сейчас конкретно работают подрядчики, занимаются обслуживанием фонтанов для того, чтобы их запустить, - акцентировал Сергей Коренев.
Напомним, что одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.
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В Николаеве на Соборной площади проходит подготовка к запуску фонтанов, работы планируют закончить к выходным.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Работники, которые готовят фонтаны к запуску, рассказали, что необходимо убрать грязь и мусор, которые скопились в конструкции с зимы.
— Чистим, собираем, готовимся, будет запуск (фонтанов - прим.) После зимы подготовка, была грязь, мусор, снег. Сейчас чистится, подготавливается к запуску. К выходным, наверное, соберём, - отметил один из работников.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев в комментарии НикВести также отметил, что фонтаны в городе планировалось запустить с 1 июня, и часть из них уже работают.
— Обещали, что с 1 числа мы будем запускать все фонтаны по городу, и частично они уже запущены. По Соборной площади сейчас конкретно работают подрядчики, занимаются обслуживанием фонтанов для того, чтобы их запустить, - акцентировал Сергей Коренев.
Напомним, что одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.