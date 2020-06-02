В Николаевской городской больнице № 1 открылся частный кабинет компьютерной томографии. Однако горожане, которые перенесли инсульт или находятся в неотложных состояниях смогут сделать КТ бесплатно.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Частное предприятие взяло в аренду старое здание, отстроило его, установило за свой счет КТ. Для пациентов, которые проходят лечение инсульта, или ургентных больных эта услуга бесплатная. Мы заказываем эту услугу и проплачиваем ее из городского бюджета. Ежегодно выделяем деньги и закупаем эту услугу, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить почти 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования. Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что купленный ангиограф начнет работать с 1 июля.