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В Николаевской городской больнице № 1 открылся частный кабинет компьютерной томографии. Однако горожане, которые перенесли инсульт или находятся в неотложных состояниях смогут сделать КТ бесплатно.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Частное предприятие взяло в аренду старое здание, отстроило его, установило за свой счет КТ. Для пациентов, которые проходят лечение инсульта, или ургентных больных эта услуга бесплатная. Мы заказываем эту услугу и проплачиваем ее из городского бюджета. Ежегодно выделяем деньги и закупаем эту услугу, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить почти 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования. Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что купленный ангиограф начнет работать с 1 июля.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница купила за 19,5 миллиона гривен компьютерный томограф у фирмы, которую уличили в продаже медтехники по завышенной цене.
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В Николаевской городской больнице № 1 открылся частный кабинет компьютерной томографии. Однако горожане, которые перенесли инсульт или находятся в неотложных состояниях смогут сделать КТ бесплатно.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Частное предприятие взяло в аренду старое здание, отстроило его, установило за свой счет КТ. Для пациентов, которые проходят лечение инсульта, или ургентных больных эта услуга бесплатная. Мы заказываем эту услугу и проплачиваем ее из городского бюджета. Ежегодно выделяем деньги и закупаем эту услугу, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить почти 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования. Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что купленный ангиограф начнет работать с 1 июля.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница купила за 19,5 миллиона гривен компьютерный томограф у фирмы, которую уличили в продаже медтехники по завышенной цене.