Платформа «Of Course I Still Love You» с ракетой «Falcon 9», которая 30 мая вывело на орбиту Земли космический корабль «Crew Dragon» с 2 астронавтами на борту, вернулась в порт на мысе Канаверал.

Об этом говорится в сообщении «SpaceX».

После запуска 30 мая в 22:22, ракета «Falcon 9» уже через 10 минут приземлился на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Сейчас ракета-носитель уже находится на побережье Флориды в центре частной компании Илона Маска «SpaceX».

Запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.

31 мая Корабль успешно состыковался с Международной космической станцией. Астронавты, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, присоединились к экипажу станции.