По состоянию на утро, 3 июня в Николаевской области зафиксировано 295 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

• Николаев — 54 человека;

• Южноукраинск — 44 человека;

• Первомайск — 11 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

• Врадиевский район — 25 человек;

• Доманевский район — 60 человек;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 38 человек;

• Снигиревский район — 1 человек

• Кривоозерский район — 8 человек.

При этом, за сутки выздоровели 4 человека, всего — 182; умерло — 7 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.