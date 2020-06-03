По состоянию на утро, 3 июня в Николаевской области зафиксировано 295 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 54 человека;
• Южноукраинск — 44 человека;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 60 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 8 человек.
При этом, за сутки выздоровели 4 человека, всего — 182; умерло — 7 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
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По состоянию на утро, 3 июня в Николаевской области зафиксировано 295 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 54 человека;
• Южноукраинск — 44 человека;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 60 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 8 человек.
При этом, за сутки выздоровели 4 человека, всего — 182; умерло — 7 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.