Журналисты показали, как работают детские сады в Николаеве после ослабления карантина.

Об этом идет речь в сюжете ТРК «Март».

Отмечается, что все дошкольные учреждения работают в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В частности, в детсаду № 59 родители и дети не заходят за специальную красную полосу на территории, где воспитанникам измеряют температуру. Эти показания воспитатели ежедневно заносят в специальный журнал. После этого дети расходятся по группам.

— Также мы измеряем температуру и работникам, у нас есть специальный журнал, в которой мы записываем показатели. Три раза в день мы измеряем. В 8 часов, 12 и 16, — рассказала медсестра Елена Чуприна.

В помещениях есть санитайзеры, между детьми соблюдается социальная дистанция — обедают и спят, сидя «через одного». Из сада убрали коврики и мягкие игрушки. Игрушки, которые остались, дезинфицируют.

Так же обстоят дела и в детсаду № 117, который после ослабления карантина посещает около трети воспитанников, рассказала заведующая учреждением Татьяна Геранина. При входе — дезинфицирующие средства, дети сидят в группах по одному за столом и спят в шахматном порядке. Игры проходят только на улице, с соблюдением дистанции.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций о работе после 22 мая детских садов, гостиниц, общественного транспорта и о проведении внешнего независимого оценивания (ВНО).