Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что в области часто воруют мостовые ограждения.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— У нас есть проблемы с ограждениями. Проблемы в том, что их воруют. Это, наверное, проблема номер один. Не столько разрушают, сколько воруют — их снимают, срезают, снимаю какие-то элементы ограждений. Тоже самое происходит и со знаками, - сказал Владислав Невеселый.

Напомним, что в марте 2020 года неизвестный на машине въехал в ограждение Троицкого моста, сломал его и скрылся с места. Спустя два месяца, глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что САД Николаевской области игнорирует его просьбы отремонтировать аварийный мост.

При этом, глава САД области Владислав Невеселый сообщил, что поврежденное ограждение моста в скором времени отремонтируют, а также приведут в порядок проходящую через него дорогу.