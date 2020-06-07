В Николаевской области по состоянию на 7 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.
Всего в Николаевской области 309 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 55 человек;
• Южноукраинск — 53 человека;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Витовский район — 1 человек;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 27 человек;
• Доманевский район — 61 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Очаковский район — 1 человек;
• Снигиревский район — 1 человек;
• Кривоозерский район — 8 человек.
При этом, выздоровели всего — 195; умерло — 7 человек.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
В Николаевской области по состоянию на 7 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.
Всего в Николаевской области 309 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 55 человек;
• Южноукраинск — 53 человека;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Витовский район — 1 человек;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 27 человек;
• Доманевский район — 61 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Очаковский район — 1 человек;
• Снигиревский район — 1 человек;
• Кривоозерский район — 8 человек.
При этом, выздоровели всего — 195; умерло — 7 человек.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.