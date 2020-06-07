В Николаевской области по состоянию на 7 июня не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.

Всего в Николаевской области 309 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 55 медработников.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

• Николаев — 55 человек;

• Южноукраинск — 53 человека;

• Первомайск — 11 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Витовский район — 1 человек;

• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

• Врадиевский район — 27 человек;

• Доманевский район — 61 человек;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 38 человек;

• Очаковский район — 1 человек;

• Снигиревский район — 1 человек;

• Кривоозерский район — 8 человек.

При этом, выздоровели всего — 195; умерло — 7 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.



