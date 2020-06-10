Автобусы маршрута № 54 в Николаеве с сегодняшнего дня, 10 июня, должны вернуться к старой схеме движения «Матвеевка — станция «Николаев-грузовой».

Об этом НикВести сообщили в Николаевском городском совете.

Так, в связи с очередным этапом ослабления карантина и снятыми ограничениями на количество пассажиров в транспорте, перевозчик «Евротранстехсервис» должен работать по прежней схеме движения и графику.

По имеющейся информации, все автобусы начнут ходить по схеме движения «Матвеевка — станция «Николаев-грузовой» с завтрашнего дня, 11 июня. Интервал между автобусами будет от 20 до 40 минут.

График, опубликованный в группе жителей микрорайона Матвеевка в соцсетях

Напомним, в марте автобусы на маршруте № 54 пустили от улицы Силикатной, 264Б (Матвеевка) до Терновского кольца. Полный рейс выполняли только в рабочую перевозку. Это было связанно с тем, что предприятие «Евротранстехсервис» начало работать в убыток из-за ограничений на проезд.

В конце мая снова изменили схему движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка, увеличив промежуток, во время которого автобусы выполняют полный рейс.