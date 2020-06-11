В Италии зафиксировали наименьшее количество погибших в результате пандемии COVID-19 в течение суток со 2 марта.

Об этом сообщает ANSA.

— В течение последних 24 часов в Италии зафиксировали 53 летальных случая вследствие пандемии коронавируса. Это самый низкий показатель со 2 марта, когда было зарегистрировано 52 смерти, — говорится в сообщении.

Для сравнения, вчера был зафиксирован 71 летальный случай вследствие пандемии. Общее число жертв болезни COVID-19 в Италии возросло до 34 167.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране выросло до 236 142, за последние сутки зафиксировали 379 новых случаев.

Количество вылеченных пациентов с диагнозом коронавирусной болезни в Италии возросло до 171 338, увеличившись на 1399 в течение последних суток.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 372 пациента выздоровели.