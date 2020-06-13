В северо-западном мемориальном госпитале Чикаго сообщили о первой в США успешной трансплантации обоих легких пациентки, которая переболела коронавирусом.

20-летняя девушка вылечилась от COVID-19, но ее легкие были необратимо повреждены. Об этом сообщили на странице «Голоса Америки» в Facebook.

После снижения функции легких у пациентки начали отказывать печень и почки. Около двух месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии, подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

— Пересадка легких была единственным шансом на выживание. Операцию сделали в начале июня. По словам врачей, после трансплантации девушка идет на поправку, — добавили в СМИ.

Как пишет WTTW, к началу июня легкие девушки имели необратимые последствия.

— Если бы у нее не было пересадки, ее бы не было в живых, — сообщила доктор Анкит Бхарат, руководитель грудной хирургии в Северо-западной мемориальной больнице.

Ранее врачи больницы при Уханьском университете, провинция Хубэй, Китай, провели операцию по трансплантации легких 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.