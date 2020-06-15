Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на постановление австрийского Минздрава.

Согласно постановлению, запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.

Запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес для Австрии, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

В целом же, в Австрии постепенно начинают восстанавливать пассажирские авиаперевозки. С 15 июня Австрийские авиалинии начнут летать по своим первым маршрутам - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Сейчас уже отменены ограничения на въезд в Австрию из соседних Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 июня в этот список войдут и другие страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила большинство рейсов до августа, закрыв продажу билетов.