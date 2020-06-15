Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» напомнило николаевцам порядок осуществления платежей за услуги с помощью терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии отмечают, что по информации отдела сбыта энергии по работе с физическими лицами предприятия, участились случаи ошибок при оплате николаевцами услуг через платежные терминалы самообслуживания. В частности, иногда деньги перечисляют другим организациям, или на другие лицевые счеты.

В отделе сбыта энергии напомнили горожанам, что нужно делать, если деньги не попали на ваш личный счет.

— Если плательщик при осуществлении оплаты услуг по централизованному отоплению ошибся и указал неверный лицевой счет, стоит обратиться в отдел сбыта энергии «Николаевоблтеплоэнерго», находящийся по адресу проспект Центральний, 141-Б каб. №2 и оформить заявление на зачисление платежа на верный лицевой счет. При себе обязательно иметь оригинал и копию квитанции об оплате и удостоверение личности. Если плательщик при осуществлении оплаты услуг по централизованному отоплению ошибся и указал неверного получателя средств (предприятия поставщика услуг), следует обратиться в ближайшее отделение банка, через который осуществлялся платеж. На основании обращения плательщика, банк направит в «Николаевоблтеплоэнерго» письмо на возврат ошибочно уплаченных денежных средств. Далее «Николаевоблтеплоэнерго» перечисляет ошибочно уплаченные денежные средства на расчетный счет банка по реквизитам, указанным в письме. Банк должен вернуть перечисленные «Николаевоблтеплоэнерго» средства плательщику, — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 по 31 мая отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в телефонном режиме предоставил 5316 консультаций абонентам.