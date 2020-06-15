Сегодня, 15 июня, аэропорт «Одесса» возобновил международное сообщение. Названы первые рейсы с тремя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

Администрация аэропорта опубликовала первые рейсы, которые будут осуществлены с 15 по 28 июня. Так, авиакомпания Belavia будет осуществлять рейсы в направлении Минск ежедневно. Авиакомпания Wizz Air будет отправлять самолеты в Берлин по средам и воскресеньям, а в Будапешт по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что авиакомпания Windrose дважды на день будет осуществлять рейсы в Киев, а авиакомпания Международные авиалинии Украины в том же направлении будет отправлять самолеты по пятницам и воскресеньям.

В аэропорту также отмечают, что для въезда иностранцев в Украину, им необходимо будет иметь страховой полис, который компенсирует затраты, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования COVID-19. Однако это не касается дипломатов и тех, кто не имеет вид на жительство в Украине.

Также в ведомстве отмечают, что обязательную обсервацию будут проходить только те лица, которые прибывают, или являются гражданами тех стран, где количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч человек.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что КП «Николаевский международный аэропорт»стоит отдать в концессию с условиям возврата инвестором денег, которые были вложены в его восстановление и развитие.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.