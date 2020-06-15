Сегодня, 15 июня в Николаеве ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Сообщается, что в ближайшие 1-2 часа по Николаеву и области ожидается гроза, скорость ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца суток, 15 июня.

Также, во вторник 16 июня днем по городу и области ожидаются дождь и грозы — скорость ветра 15-20 м/с, а местами град.

Напомним, что в Украине из-за непогоды в ночь с 14 на 15 июня были обесточены почти 180 населенных пунктов в 9 областях.