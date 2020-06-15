Средний показатель летальности от COVID-19, то есть соотношение количества умерших с количеством заболевших, в Украине составляет 2,9%. С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 возросло почти вдвое.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Показатель смертности — 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине — 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины — 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)»,

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской области (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовской области (3,6%).

Отмечается, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и т. п. Также 89% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщает ЦОЗ, среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%, и наивысшей она была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины — 25 (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Из общего количества умерших (901 человек) госпитализированы были 794 человека, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации в больницы до смерти — 9 дней.

В ЦОЗ отметили, что с 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, возросло почти вдвое. По состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 летальный случай.

Напомним, зЗа прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.