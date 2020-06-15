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Минздрав составил список стран со значительным распространением коронавируса. В «красную» зону попали полсотни стран.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
С широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.
Среди стран «красной» зоны — США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.
Украину министерство отнесло к «зеленой зоне». Показатель на 100 тысяч населения — 37 случаев.
По прибытию из красной зоны, люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из зеленой зоны, где показатель меньше 40, — будут иметь возможность не проходить самоизоляцию.
В то же время, если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.
Обязательным условием для всех прибывших иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что средний показатель летальности от COVID-19, то есть соотношение количества умерших с количеством заболевших, в Украине составляет 2,9%. С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, возросло почти вдвое.
Минздрав составил список стран со значительным распространением коронавируса. В «красную» зону попали полсотни стран.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
С широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.
Среди стран «красной» зоны — США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.
Украину министерство отнесло к «зеленой зоне». Показатель на 100 тысяч населения — 37 случаев.
По прибытию из красной зоны, люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из зеленой зоны, где показатель меньше 40, — будут иметь возможность не проходить самоизоляцию.
В то же время, если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.
Обязательным условием для всех прибывших иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что средний показатель летальности от COVID-19, то есть соотношение количества умерших с количеством заболевших, в Украине составляет 2,9%. С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, возросло почти вдвое.