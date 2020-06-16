Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил подробности выявленных за последние дни случаев коронавирусной инфекции в городе.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова отметил, что в течение последних нескольких дней в Николаеве было подтверждено три новых случая COVID-19.

— В первом случае это жительница Николаева 57 года рождения, которая вернулась из Киева и привезла вирус оттуда. Второй — медсестра одного из медучреждений, девушка 85 года рождения. Третий — пенсионерка 56 года рождения из Корабельного района, — рассказал он.

Он напомнил, что на протяжении последних дней в Украине не угасают очаги инфекции, а Минздрав запретил запуск кинотеатров и отменил пробное ВНО.

— Знаю, что вы все устали, но каждому надо быть готовым к этому. Потому что, на самом деле, у нас никто не знает, как и каким образом будет протекать карантин дальше, — добавил мэр, призвав николаевцев придерживаться ограничений и социальной дистанции.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников. При этом за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавирусом. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.