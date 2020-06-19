Сообщено о подозрении бывшему служащему полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, который принимал участие в событиях 20 февраля 2014 на улице Институтской.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Экс-правоохоранитель подозревается в превышении своей власти и служебных полномочий на исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалась при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины)», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что причастность «экс-беркутовца» была установлена с достаточно обоснованным подозрением благодаря экспертам-баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. M. С. Бокариуса.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования и суда, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день составления.

«В настоящее время организуется розыск подозреваемого», — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 17 апреля следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» в деле Майдана.

Ранее руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.