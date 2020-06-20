В сравнении с другими городами юга и востока Украины, СМИ Николаева чаще других пишут о политике. Топ-темой в местных медиа ресурсах остается коронавирус и криминал.

Таковы результаты исследования, проведенного Институтом массовой информации в период с 11 по 17 мая 2020 года в региональных медиа восьми юго-восточных регионов Украины: Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон, Днепр, Харьков, Луганщина и Донецкая область, передают НикВести.

Согласно результатам исследования Николаевски СМИ чаще всего пишут о COVID-19 (20% от общего количества новостей), о криминале (23% оот общего количества новостей), о политике (20% от общего количества новостей), а также о социальных вопросах (12% от общего количества новостей). Экономике и мировым новостям в николаеве уделяют меньше внимания (4,5% от общего количества новостей). Хуже всего местные СМИ освещают тему Операции объединенных сил на Донбассе, культуры и спорта.

Напомним, каждая четвертая новость в региональных онлайн СМИ касается темы пандемии коронавируса COVID-19. При этом, в 4% новостей о коронавирусе есть манипуляции заголовками или эмоциональные суждения.

Также напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в апреле стал топ-спикером региона на тему коронавирусного заболевания в местных СМИ.