Каждая четвертая новость в региональных онлайн_СМИ касается темы пандемии коронавируса COVID-19. При этом, в 4% новостей о коронавирусе есть манипуляции заголовками или эмоциональные суждения.

Такие результаты исследования общественной организации «Институт массовой информации», которое было проведено в 10 регионах Украины в марте этого года.

По результатам мониторинга, больше всего новостей о пандемии коронавируса COVID-19 было опубликовано в онлайн-медиа Харькова (34% от общего количества новостей в регионе), Донецка (31%) и Львова (30%). Меньше всего таких новостей опубликовали онлайн-медиа Одессы и Херсона (15%). В онлайн-СМИ Николаева о коронавирусе было опубликовано 23% от общего количества новостей в регионе.

В 4% новостей о пандемии и коронавирусе COVID-19 в региональных СМИ были манипуляции. В 1% новостей заголовок не сответствовал с текстом новости. Больше всего таких новостей было опубликовано в онлайн-медиа Львова (1,5% от общего количества новостей о коронавирусе в регионе), Волыни и Полтавы (по 1,3%). Оценочные суждения в новостях о пандемии коронавируса COVID-19 зафиксированы в 3% новостей. Больше всего таких новостей публиковали онлайн-медиа Днепра (5,8% новостей от общего количества новостей о коронавирусе в регионе), Донецка (4%), Харькова и Львова (по 3,3% новостей). В онлайн СМИ Николаева новостей с нарушением стандартов было только 2% от общего количества материалов о коронавирусе.

Что касается источников информации, то по данным исследования, чаще всего в новостях о коронавирусе использовали другие (украинские и региональные) СМИ (26% от общего количества источников в новостях о коронавирусе), должностные лица (15%), пресс-службе (12%). Официальные сайты составили 11% источников, использованных в новостях о коронавирусе, собственная работа журналистов - 10%, соцсети и мессенджеры - 8%, при том, что страницы официальных лиц или учреждений в социальных сетях дополнительно использованы в 6% новостей о пандемии и коронавирусе COVID-19. Также иностранные СМИ составили 7%, другие источники - 2% от общего количества источников, использованных в новостях о коронавирусе.

Новости, в которых вообще отсутствовали источники информации, составили 2%. Больше всего публикаций без источников было зафиксировано в лентах онлайн-СМИ Днепра (5% от общего количества источников в новостях о коронавирусе).

Больше всего перепечаток с других всеукраинских и региональных СМИ зафиксировано в онлайн-СМИ Волыни (58,5%). Больше всего новостей с официальными (должностными) лицами было опубликовано в онлайн-СМИ Полтавы (39,6%), новостей на основе пресс-релизов - харьковских онлайн-СМИ (23%), перепечаток информации с официальных сайтов госучреждений - полтавских онлайн-медиа (20,8%). При этом, чаще всего собственные новости публиковали онлайн-СМИ Черкасс (28,7%), а больше всего новостей на основе соцсетей и мессенджеров зафиксировано в онлайн-СМИ Днепра (15,5% от общего количества источников в новостях региона).

Что касается СМИ Николаева, то там в новостях о коронавирусе источниками чаще всего выступала информация с других всеукраинских и региональных СМИ (31% от общего количества источников в новостях о коронавирусе. Также онлайн-СМИ Николаева в новостях о коронавирусе ссылались на официальных и должностных лиц (13%), иностранные СМИ (12%), официальные сайты (9%), официальные страницы в социальных сетях и пресс-службы (по 7%). В лентах новостей онлайн-СМИ Николаева опубликовано 7% новостей со ссылкой на собственного корреспондента или эксклюзивный комментарий.

В рамках исследования было обработано 9202 новостей, 2058 новостей о коронавирусе и 2260 источников информации из 50 региональных онлайн-медиа в 10 регионах Украины (Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Херсон, Черкассы). В мониторинг попали исключительно новости из новостной ленты интернет-СМИ: статьи, журналистские расследования, аналитика, блоги, авторские колонки, анонсы не анализировались.

Мониторинг проводили в таких СМИ: Волынь (Волинські новини, ВолиньPost, Волинь24, Район.in.ua, Перший), Днепр (opentv.media, nashemisto.dp.ua, dnpr.com.ua, dp.informator.ua, gorod.dp.ua), Донецк (Мариуполь) (0629.com.ua, Новини Донбасу, Карачун (Слов'янськ), Восточный вариант, MRPL.CITY), Львов (ЗІК, Захід.нет, Вголос, Варта1, Твоє місто), Николаев (Преступности.НЕТ, Мой город, Новости-N, Інше.TV, 0512), Одесса (Думська, 048, Одесская жизнь, УСІ.Одеса, Odessa online), Полтава (Полтавщина, poltavske.tv, ОКІА Новини Полтавщини, 0532.ua, Зміст), Харьков (АТН, Status Quo, Город Х, KHARKIV Today, 057.ua), Херсон (ХерсонОНлайн, 0552.ua, Любимый Херсон, Херсонщина за день, Херсонці), Черкассы (Вичерпно, 18000, Прочерк, Zmi.ck.ua, Провсе).