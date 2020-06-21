По предварительному заключению специалистов, дом по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, придется демонтировать.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

— Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва.