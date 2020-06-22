Министерство цифровой трансформации Украины разработало интерактивную карту, которая показывает подключение медчучреждений вторичного звена к интернету. Согласно данным, на Николаевщине 19 больниц не имеют подключения к качественному интернету.
Об этом свидетельствуют данные Минцифры.
Отмечается, что всего в Украине к интернету подключены 1304 больницы из 1756, или 74,26%. К оптоволокну подключены 1111 больниц среди всех, что составляет 63%.
Согласно данным министерства, в Николаевской области не подключены к качественному интернету 19 больниц, 6 из которых находятся в Николаеве (однако все они областного уровня).
Это областной клинический госпиталь ветеранов войны, областной дом ребенка, областная станция переливая крови, центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, лечебно-физкультурный диспансер и центр экстренной медицинской помощи.
Ранее в Минцифры сообщили, что качественным интернетом обеспечены 69% школ Николаевской области.
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Министерство цифровой трансформации Украины разработало интерактивную карту, которая показывает подключение медчучреждений вторичного звена к интернету. Согласно данным, на Николаевщине 19 больниц не имеют подключения к качественному интернету.
Об этом свидетельствуют данные Минцифры.
Отмечается, что всего в Украине к интернету подключены 1304 больницы из 1756, или 74,26%. К оптоволокну подключены 1111 больниц среди всех, что составляет 63%.
Согласно данным министерства, в Николаевской области не подключены к качественному интернету 19 больниц, 6 из которых находятся в Николаеве (однако все они областного уровня).
Это областной клинический госпиталь ветеранов войны, областной дом ребенка, областная станция переливая крови, центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, лечебно-физкультурный диспансер и центр экстренной медицинской помощи.
Ранее в Минцифры сообщили, что качественным интернетом обеспечены 69% школ Николаевской области.