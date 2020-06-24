За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 9 новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 23 июня, в Николаевской области зарегистрировано 368 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 67 случаев
— Южноукраинск - 89 случаев (+5)
— Первомайск - 11 случаев
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 31 случаев (+1)
— Доманевский район - 72 случаев (+2)
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 11 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки 3 человека выздоровели, всего выздоровели 272 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.
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За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 9 новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 23 июня, в Николаевской области зарегистрировано 368 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 67 случаев
— Южноукраинск - 89 случаев (+5)
— Первомайск - 11 случаев
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 31 случаев (+1)
— Доманевский район - 72 случаев (+2)
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 11 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки 3 человека выздоровели, всего выздоровели 272 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.