За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 9 новых случаев коронавирусного заболевания.

Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего по состоянию на утро, 23 июня, в Николаевской области зарегистрировано 368 подтвержденных случаев коронавируса.

— Николаев - 67 случаев

— Южноукраинск - 89 случаев (+5)

— Первомайск - 11 случаев

— Арбузинский район - 7 случаев

— Братский район - 3 случая

— Витовский район - 1 случай

— Витовский район - 1 случай

— Вознесенский район - 42 случая

— Врадиевский район - 31 случаев (+1)

— Доманевский район - 72 случаев (+2)

— Казанковский район - 1 случай

— Кривоозерский район - 11 случаев

— Николаевский район - 1 случай

— Новоодесский район - 38 случаев

— Очаковский район - 1 случай

— Снигиревский район - 1 случай

За последние сутки 3 человека выздоровели, всего выздоровели 272 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.