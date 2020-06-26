Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям Николаевской области больше 43 миллионов на борьбу с COVID-19.

Об этом шла речь во время пресс-конференции руководства НСЗУ, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за оказание помощи пациентам с коронавирусным заболеванием или подозрением на него 36 медицинских учреждений Николаевщины получили от НСЗУ больше 43 миллионов гривен.

В службе добавили, что в связи с пандемией COVID-19 программа медицинских гарантий в Украине была расширена на 4 дополнительных пакета — по оказанию помощи пациентам с подозрением или заболеванием COVID-19. За предоставление такой помощи 1047 медучреждений страны получили от НСЗУ более 1 миллиарда 600 миллионов гривен.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания.